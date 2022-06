Un romantico appartamento dallo stile orientale

Siamo ancora in salotto. E da questo prospettiva possiamo vedere la varietà di mobili e stili che lo caratterizzano. Da un lato, come protagonista della sala da pranzo troviamo una sfavillante lampada dorata in stile classico che pende sontuosa a illuminare un tavolo di design con il piano in vetro, a sua volta accompagnato da quattro sedie rivestite in velluto. Dello stesso genere è il divano che vediamo comporre il salone sul fondo. E' chiaro che, anche se ci si trova di fronte a due ambienti diversi, si è cercato in ogni momento di dare un senso di continuità al tutto.