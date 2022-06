Arreda in bianco: perché e come farlo!

Con il suo candore e le sue peculiarità, il bianco diventa arma vincente in mano ai progettisti e designer internazionali. Arredare casa e rivestire superfici utilizzando il non colore per antonomasia è infatti un'abitudine a cui i professionisti del settore non possono rinunciare, per svariati e validi motivi, primo fra tutti, la luminosità che veicola. Il bianco valorizza le metrature, illumina gli ambienti e si abbina perfettamente a tutte le tonalità, facendosi ideale filo conduttore delle abitazioni contemporanee e di edifici non residenziali. Sono tante le combinazioni stilistiche che permette per la sua innata versatilità, come tanti sono gli stili e i contesti che riesce a soddisfare. Come possiamo impiegarlo al meglio per ottimizzare l'interior design di casa? Quante e quali buone ragioni dovrebbero convincerci a scegliere il bianco come must indiscusso e protagonista delle nostre stanze?

Scopriamolo subito, attraverso 6 esempi stimolanti provenienti dall'Italia e dall'estero!