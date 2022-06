Una Casa Semplice ma Perfetta allo Stesso Tempo

Il legno è l'elemento principe di questo progetto, anche se non è l'unico. All’esterno della casa, ad esempio, troviamo anche la pietra e le piastrelle, per un effetto che risulti non solo naturale ma anche piuttosto tradizionale dal momento che lo stile di base è decisamente più rustico. Non a caso, questi materiali contribuiscono a regolare la temperatura interna della struttura, permettendo un clima fresco d'estate e caldo d’inverno.