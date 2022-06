6 trucchi naturali ed economici per pulire alla perfezione il forno !

La pulizia del forno rientra sicuramente tra le attività più faticose che vengono svolte all'interno della cucina. Per questo, spesso la si trascura, ma con conseguenze negative specialmente a livello igienico. Per far sì che non si accumuli troppo sporco e soprattutto che questo si incrosti e diventi vecchio, e quindi ancora più difficile da eliminare, bisogna pulire il forno regolarmente. È buona prassi infatti pulire il forno almeno una volta a settimana, specialmente all'interno, se vengono cotti dei cibi molto grassi. Per riuscire nell'intento e ottenere risultati soddisfacenti è possibile optare per l'uso di prodotti naturali che possono essere combinati fra loro ed utilizzati in diversi modi a seconda del grado di sporco presente nel forno. Di seguito alcuni consigli per ottenere una pulizia efficace del forno in modo naturale.