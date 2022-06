Una casa sul mare siciliano

La pietra bianca di Modica definisce gli interni, semplici e luminosi, la cornice perfetta da dove osservare il panorama sull'isola di Capo Passero e sui Monti Iblei in lontananza: basta varcare la vetrata e lo spettacolo si aprirà al nostro sguardo. Sulla parete in fondo alla nostra destra, inserito in una nicchia, un mosaico colorato smorza il predominio del bianco.