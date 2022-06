Cinque interpretazioni italiane dell'open space

Un tempo la mansarda, definita spesso con il grigio termine soffitta, era un luogo dove relegare i malinconici resti del nostro passato scolastico o magari dei fasti dei nostri hobby passati, di cui forse non ci eravamo neanche dimenticati, ma che lasciavamo lì a monito dei nostri insucessi o di quello che comunque, avevamo coraggiosamente provato a fare. Un deposito a tempo indeterminato insomma, per ciò che per pigrizia o indolenza – chiamatela come volete- non si voleva né riciclare né definitivamente abbandonare, proprio come il numero di telefono dell'ex fidanzato/a che conserviamo inutilmente -chissà poi perché- sulla rubrica del cellulare.

Oggi invece la mansarda ha ritrovato di nuovo il decoro e la fierezza di luogo abitativo, di luogo che può essere orgogliosamente chiamato casa , stupefacente nel comfort e dai risultati estetici più che apprezzabili.

La mansarda nella foto ad esempio è stata articolata su due aree open space le quali, caratterizzate da sequenze lineari di volumi, accolgono la zona giorno e la zona notte. Il corian, lucido e resistente, definisce l'arredo in bianco conferendo una particolare luminosità all'ambiente, nel quale un blocco centrale- costruito intorno ad un pilastro strutturale- accoglie una cucina moderna e dotata di un elemento estraibile, da utilizzare come piano che assolve alla funzione di tavolo da pranzo. Nella foto possiamo apprezzare un particolare elemento dell'arredo della cucina:cinque dita nere, come un'impronta misteriosa, costituiscono un'insolita maniglia.