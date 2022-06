Come relazionarsi ad un designer di interni

Come ogni professionista che si rispetti, ogni designer di interni ha un suo stile e qualcosa che lo contraddistingue. Nonostante questo, ricordatevi che voi siete il cliente e il risultato finale deve piacere prima di tutto a voi. Si tratta di una collaborazione, non di un progetto a due mani! Prendetevi il tempo per capire ciò che più vi piace e ciò che piace anche al designer di interni scelto. Mettetevi d'accordo sul budget sul quale volete rimanere e fategli subito capire quali sono le vostre esigenze, non vergognatevi di andare contro il gusto personale del professionista, lui cercherà di consigliarvi, ma non vi obbligherà a fare nulla che non sia di vostro gradimento. È molto difficile infatti che gli arredatori non riescano a soddisfare i gusti dei loro clienti e i loro. I designer hanno molto spesso un'ottima formazione in storia dell'arte e storia del design, che gli garantisce di cogliere al volo l'esigenza del cliente. Inoltre, ricordate che non c'è bisogno di essere all'ultimo grido per realizzare l'abitazione dei vostri sogni che rispetta la vostra individualità.