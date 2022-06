10 idee per l'arredamento contemporaneo!

Ultimamente si sente molto parlare di arredamento contemporaneo. Molti pensano erroneamente che dire contemporaneo e dire moderno sia la stessa cosa, che i due stili siano coincidenti. In realtà, lo stile contemporaneo è uno stile unico e particolare, che non va confuso con quello moderno. Lo stile contemporaneo è infatti uno stile che ricerca un'unione tra presente e passato, tra tradizione e innovazione. Esso è uno stile che cerca di venire incontro alle innovazioni tecnologiche, ai cambiamenti delle abitudini di vita, dei tempi e del modo di vivere in famiglia, tentando però di mantenere nella casa il calore e l'armonia tipiche delle abitazioni del passato. Proprio per questo motivo, ciò che caratterizza di più l'arredamento contemporaneo sono i colori chiari e luminosi, con una dominante presenza del bianco o del balck and white, le linee geometriche e pulite e l'utilizzo di materiali o pregiati, come ad esempio il legno massello, o moderni e innovativi, come il corian. Infine, tipica di questo tipo di arredamento è la particolare attenzione a introdurre in modo armonico e coerente all'interno dell'ambiente le tecnologie di ultima generazione. Le parole d'ordine sono semplicità, comodità d'uso e attenzione all'estetica. L'obiettivo è realizzare ambienti ordinati e all'avanguardia, comodi e di design. Una sotto categoria molto conosciuta dello stile contemporaneo è lo stile minimal, che infatti si distingue per la ricerca di geometrie lineari e pulite e per la costruzione di ambienti semplici, essenziali e funzionali. Oggi, noi di homify, vogliamo mostrarvi alcuni esempi di ambienti caratterizzati da un arredamento contemporaneo, così da aiutarvi a capire esattamente cosa si intenda parlando di questo stile e quali siano i segreti per realizzare abitazioni con un perfetto arredamento contemporaneo!