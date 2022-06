Sedie per esterno, tra colore e linee insolite

Sedie per esterno? Sit-In di ALL+ è in realtà molto di più. É un progetto di seduta intuitivo e rivoluzionario, pur nella sua semplicità. L'ideale per chi ama il design, e per chi vuole regalare al proprio giardino o al proprio terrazzo una personalità unica. La struttura, d'aspetto minimale, consiste in una trave portante in alluminio; le scocche delle singole sedie per esterno (ma perfette anche per uno spazio indoor, magari per una sala d'attesa) sono in materiale plastico riciclabile, e possono essere alternate a cuscini rivestiti in tessuto personalizzabile. Tra una sedia e l'altra, il piano diventa una comoda superficie d'appoggio, da arricchire all'occorrenza con ombrelloni o con portariviste in teak.