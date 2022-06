homify360°: Blue Monday

Il pavimento blu accompagna il visitatore attraverso i vari ambienti lasciando poi spazio al parquet in rovere. Non tutte le pareti sono colorate, alcune sono intonacate in bianco per non creare un effetto angusto. Per ricordare i temi della casa, si è deciso di porre quadri astratti che riprendono le cromie principali sui muri bianchi. Un arredo sobrio, completa l'intera posa dell'appartamento che mescola vintage e moderno in maniera educata, regalando al visitatore un senso di protezione all'interno di queste mura.