6 idee per aggiungere un tocco romantico al tuo letto

Un letto senza copriletto è come una pietanza senza sale: sembrerebbe insipida, come se mancasse qualcosa. Allo stesso modo, senza copriletto il letto ci apparirebbe incompleto, bisognoso di un rivestimento.

A seconda delle nostre esigenze e del nostro gusto personale, potremmo optare per un copriletto di tipo classico, piuttosto che per un sacco copripiumone, magari coordinato alle lenzuola: qualsiasi siano le nostre preferenze, sono comunque davvero tante le proposte tra cui potremmo scegliere. Se per esempio desideriamo creare un ambiente raffinato ed elegante, potremmo puntare su un ricercato copriletto in seta, lino o addirittura ricamato a mano. Se invece, privilegiamo la praticità, perfetti i copripiumoni in cotone, caratterizzati da fantasie vivaci e colorate.

Anche per quanta i colori, tutto dipende dal risultato che vogliamo ottenere: se amiamo lo stile moderno, potremmo infatti rivestire il letto con un copripiumino dalle tonalità accese, in contrasto con tutti gli altri colori presenti nella stanza. Oppure, se preferiamo un’atmosfera più intima e rilassante, ideali le soluzioni in tinte tenui e colori pastello, magari accostando più strati e colori uno sull’altro, come vediamo in questa affascinante proposta.