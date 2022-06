Come trasformare un rifugio in casa

Questa storia ha un inizio molti anni fa, quando una vecchia capanna nei Pirenei aragonesi serviva come rifugio per i pastori del luogo. Purtroppo con il passare del tempo, cadde in disuso, fino a diventare poco a poco un cumulo di rovine di pietra. La sua posizione, tuttavia, non cessò di essere invidiabile: a soli 15 metri da una chiesa romanica risalente al XII secolo, nella città di Majones, nei pressi di Huesca. È in questo contesto che gli attuali proprietari hanno deciso di acquistare questa reliquia e costruire su di essa una casa per le vacanze.