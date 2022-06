Le cucine country chic e l'arredo

Un bellissimo esempio di cucina country chic in azzurro è la cucina Dream Island. E' una cucina moderna, nonostante l'aspetto vissuto e si colloca bene all'interno di un casale, magari di grandi dimensioni. I progettisti l'hanno pensata come un blocco centrale multifunzione che si troverebbe molto bene accanto ad un camino importante o ad una stufa, così come potrebbe essere un elemento di carattere in una casa moderna o in un loft. Il piano di questa cucina è in ardesia,gli accessori sono in acciaio e i mobili sono in legno color azzurro con profili bianchi in stile fiorentino.