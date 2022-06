Le 6 cose da fare assolutamente in giardino a Marzo

I giardini di marzo si vestono di mille colori cantava Battisti sulle parole di Mogol. Sì, ma come? Se il giardino di casa vostra appare in uno stato pessimo, in cui l'incuria ha avuto la meglio negli ultimi mesi, allora avete bisogno di leggere questo articolo. Anche perché la primavera non è poi così lontana e dunque presto, con le belle giornate e le temperature più alte, tornerete a vivere l'esterno della vostra abitazione. Vediamo dunque come mettere in ordine tutto per non farci trovare impreparati e per fare del vostro giardino un grandioso punto di forza, in cui il verde cresce rigoglioso ma ordinato e i colori delle piante puntellano l'intera area di allegria.