10 spettacolari camere da letto con muro in pietra

Terminiamo questa carrellata di camere da letto, una bella dell'altra, con quest'ultimo esempio di grande gusto che chiude in bellezza la serie. Si noti, in questo caso, le perfette rifiniture e ogni singolo dettaglio Che si inserisce in modo impeccabile nel contesto senza alterarne la semplicità e la infinita naturalezza.

La pietra, questa volta, compare in un'unica grande macchia dall'intonaco fintamente scrostato. Un gioco che riesce ad ottenere un grande effetto e stilistico proprio sopra l'angolo studio su cui troneggiano delle mimose gialle a destra e nel lume elegante a sinistra. Il letto è in ferro battuto bianco. Classica la poltrona e perfetti i tendaggi dal colore naturale raccolti in un nastro. Per pavimentazione la scelta non poteva essere migliore che queste mattonelle in cotto.