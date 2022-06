Una casa moderna con materiali tradizionali

Eccoci all'interno della casa! La sua struttura è stata lasciata completamente a vista. Ci immettiamo subito in un enorme open space, e questo significa che gli spazi interni sono completamente fedeli alla forma esterna della casa. Come prima cosa ci colpiscono il tetto acuto e gli elementi strutturali che lo compongono. In molte case, infatti, soprattutto in quelle dalle grandi dimensioni e con uno stile più tradizionale, questo genere di soffitti viene intonacato, mentre in questo caso viene mostrato in tutta la sua bellezza. Notiamo con piacere il design ben poco convenzionale delle travi, che seguono un’andatura a zigzag più tipica dei supporti in metallo e dello stile industriale. Per far si che questo spettacolo venga goduto interamente, è stato creato un piano rialzato a mo’ di soppalco, mentre un’abbondante quantità di luce naturale penetra dalla facciata anteriore in vetro e si diffonde liberamente in tutto lo spazio.