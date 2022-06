L'attico che sa di primavera

Oggi ci trasferiremo in Spagna, nella Catalogna, precisamente a Sant Cugat del Vallès in provincia di Barcellona, per far visita a un attico davvero speciale. La sua particolarità non dipende da un singolo fattore, bensì dal perfetto mix di elementi, dettagli, arredi e colori che non fanno altro che sottolineare la perfetta riuscita di un progetto eccellente. Vi risulterà impossibile, infatti, non innamorarvi ad esempio della luce che inonda gli ambienti della casa, o della scelta dei materiali e degli stili, ma soprattutto resterete colpiti dalla suddivisione degli spazi e della sua capacità di far si che l’intero immobile risulti moderno e caldo.. insomma, preparatevi a scoprire la casa perfetta!

Gli autori del progetto sono gli esperti dello studio di architettura e interior design Deu i Deu, sito proprio a Barcellona, e queste sono le immagini del meraviglioso attico: