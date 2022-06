5 consigli per una cucina pratica e funzionale

Per ogni oggetto presente in cucina c'è sempre un posto specifico. Di sicuro i coltelli non stanno sparsi sul tavolo e i piatti non vanno nel forno. Per il cibo non c'è differenza: mentre la verdura è meglio che stia al fresco, certi tipi di frutta, se consumati in breve tempo, possono anche stare all'esterno del frigorifero. Anche perché, diciamocelo, la frutta con i suoi colori sgargianti, funziona da elemento decorativo all'interno dell'ambiente. La designer Adele Rotella, ha creato questa particolare fruttiera, pensata per gli spazi in stile minimale. Fruittiera (questo il nome), non è destinata unicamente alla sala da pranzo o alla cucina, ma è perfetta anche per il giardino, in quanto realizzata in alluminio tagliato e decorato.