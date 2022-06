VERO O FALSO: alla ricerca del piano cucina perfetto

Il Corian, inoltre, non è perfetto solo per rivestire il piano di lavoro, ma può essere utilizzato anche per tutti i mobili della cucina, come vediamo in questo ricercato esempio proposto da DESINK.IT: una grande isola monoblocco, realizzata interamente in Corian, per un ambiente caratterizzato da un design ultramoderno.

Eccoci arrivati al termine del nostro Libro delle Idee dedicato al piano di lavoro della cucina: se desideriamo saperne di più potremmo leggere anche “Piano lavoro per la cucina: ecco come sceglierlo!” , in cui potremo trovare tanti altri spunti utili e interessanti sulla soluzione più adatta in cucina, a seconda del nostro gusto e delle nostre esigenze.