6 idee incredibili per decorare casa con i rami

In camera da letto, piccoli tronchi o rami secchi possono essere impiegati per ottenere un effetto rustico. Li si può utilizzare per diversi scopi. Come testata per il letto, come armadio super originale (incastrandoli tra loro a mo' di scaffale), per separare il letto dalla cabina armadio o da una vasca free-standing. L'effetto sarà rustico, sì, ma assolutamente chic. Sarà come dormire in un resort nel mezzo della natura, in uno di quegli eco-lodge che, negli ultimi anni, sono tra le accomodation più amate.

