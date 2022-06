Una piccola casa piena di magia

Nel presente libro delle idee vi mostreremo una semplice villetta, situata a Clermont-Ferrand, ristrutturata seguendo i dettami del Feng Shui.

Il Feng Shui è un'arte orientale, di origine cinese, che studia come l'energia vitale del cielo e della terra interagisce con l'uomo, per creare ambienti in cui vivere in equilibrio e armonia. Tale disciplina si propone di supportare l'architettura tradizionale nella progettazione delle abitazioni e nella scelta e posizionamento degli elementi d'arredo, attraverso semplici ma fondamentali consigli.

Questo progetto, realizzato dagli interior designer dello studio Taoin, rivisita la tadizione del Feng Shui adattandola alle proprie esigenze.