Un piccolo rifugio dallo stile unico

Chi non vorrebbe avere una casa immersa nella natura dove rilassarsi, lontano dallo stress? Ebbene, la casa che vi stiamo per mostrare sarebbe perfetta per concretizzare questo sogno! Si tratta di un piccolo rifugio, dotato di tutti i comfort, situato in un ambiente idilliaco, sulle sponde di un placido fiume.

La dimora è caratterizzata da forme semplici ma da un inusuale colore, in quanto, esternamente, è rivestita di lamiere nere! Altra caratteristica è la grande quantità di finestre e lucernari che permettono alla luce di irradiarsi all'interno, rendendo gli ambienti super luminosi!

Scopriamo quali sono i dettagli di questa deliziosa casa, progettata da Kwint architecten. Seguiteci!