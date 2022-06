La parete eco-sostenibile: il giardino verticale!

La vera rivoluzione dell'architettura contemporanea è quella del verde. In pochi codici, come quello dell'eco-sostenibilità hanno agito sui linguaggi e le tecnologie dell'arte del costruire, estendendosi a tutte le latitudini e a tutte le tipologie di edificio. Alcuni casi clamorosi di questo tipo di approccio fanno oggi scuola nel mondo, sia citato ad esempio l'ormai celebre Bosco Verticale a Milano, premiato con International Highrise Award e come grattacielo più bello e innovativo del pianeta dal CTBUH di Chicago.

Al di là di simili, clamorosi esempi, in cui gli alberi prendono possesso dell'intangibile massa costruita, esistono altre soluzioni più facilmente praticabili, anche in abitazioni già esistenti. Una di queste è certamente quella della parete verde, anch'essa portata agli onori della cronaca da progetti di grande spessore, come il Museo Quai Branly a Parigi, progettato da Jean Nouvel.

La realizzazione delle pareti verdi può contribuire a dare corpo a vere e proprie cortine naturali contro l'irraggiamento diretto del sole, capaci anche di aumentare l'ossigenazione degli spazi abitati.

Grazie a simili caratteristiche le pareti verdi possono anche essere utilizzate come un efficace strumento per riqualificare gli edifici esistenti o anche importanti porzioni urbane.

Concettualmente e tecnicamente le pareti verdi costituiscono di fatto un territorio intermedio, a metà strada tra l'architettura e il paesaggio e in quanto tali comportano l'attuazione di una serie di regole ben precise per l'attuazione e il mantenimento nel tempo. La tecnica delle pareti verdi non si basa infatti sulla semplice applicazione di un rivestimento verde a una parete già esistente, ma consiste nella realizzazione di una parete di cui la componente vegetale è parte integrante. Entriamo dunque più in dettaglio nel tema, esaminando punto per punto problemi e modalità legati alla realizzazione di una parete verde.