Guida all'affitto: le 7 cose che non puoi non sapere !

La casa è il centro del nostro mondo, lo spazio vitale attorno al quale si articola la maggior parte della vita della maggioranza delle persone. Nonostante la casa di proprietà sia ancora preponderante in Italia – il 73% nel 2015, il quinto posto in Europa, dietro soltanto alla Romania, alla Spagna, alla Grecia e al Portogallo (fonte: Eurostat) – la quota di case in affitto è in crescita costante, specialmente nelle aree metropolitane e specialmente fra i giovani. La casa in affitto rispecchia infatti maggiormente le condizioni di flessibilità della “società liquida” nella quale ci muoviamo, ben descritta dal noto sociologo polacco Zigmunt Bauman in diverse sue pubblicazioni.

Le condizioni di crisi degli ultimi anni hanno inoltre aumentato sia la percentuale delle persone che hanno deciso di optare per la soluzione dell'affitto rispetto all'acquisto della casa di proprietà, sia l'offerta di case sul mercato, con il conseguente abbassamento sensibile dei costi di locazione, in praticamente tutte le città d'Italia. In questa nuova situazione si è fatto per certi versi più semplice procedere con la ricerca di case in affitto, ma al contempo è diventato ancor più necessario dotarsi degli strumenti necessari per effettuare una buona scelta. Esistono infatti diverse incombenze che gravano sia sul locatario sia sull'affittuario ed è bene conoscerle e calibrarle adeguatamente all'atto della scelta dell'abitazione e soprattutto della stipula del contratto.

E, anche una volta affittata casa, si dovranno tenere in considerazione diversi aspetti legati al suo utilizzo affinché il rapporto di locazione vada a buon fine, anche al suo termine. La maggior flessibilità dell'affitto rispetto alla vendita più infatti rivelarsi un coltello a doppio taglio, se non si calibrano adeguatamente tutti i fattori in gioco. Entriamo dunque più in dettaglio nel tema e scopriamo attraverso sette utili consigli come muoverci nel mondo delle case in affitto.