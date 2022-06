Il decluttering felice: come sbarazzarsi dell'inutile senza sensi di colpa

Liberarsi dalle cose inutili è per la gran parte di noi un compito molto difficile poiché siamo sempre molto affezionati ai vestiti, agli accessori, a tutti gli oggetti che continuiamo a conservare in casa per secoli solo per il fatto di non riuscire a sbarazzarcene. Questo accade poiché ci sentiamo legati, più o meno consapevolmente, a ciò che ha significato qualcosa per noi nel passato ma che sappiamo bene che non indosseremo mai più o non ci sogneremmo mai più di usare nel futuro. Ma per fare posto alle nuove cose bisogna gettare via quelle vecchie. In questo articolo vediamo allora qualche piccolo trucco che ci aiuterà a liberarci dalle cose superflue che opprimono gli spazi della nostra stanza, con tanto di guadagnato per l'ordine, la pulizia, e l'organizzazione degli ambienti.