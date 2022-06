Da ufficio ad abitazione: un cambio radicale!

Dopo i lavori la cucina ha assunto tutto un altro look! Si è optato per un bel bianco e l'ambiente è diventato luminosissimo. Sia la parete che gli arredi sono bianchi, in netto contrasto con il pavimento antracite, un abbinamento elegante e moderno. Dalla cucina adesso si accede al garage, con la possibilità dunque di usufruire di un comodo spazio deposito e lavanderia.