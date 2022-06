Casa nuova? Cosa fare e cosa non fare

Quali sono le ultime tendenze in fatto di cucine? Come arredare un bagno piccolo? Quali tende scegliere per il soggiorno? Per trovare una risposta a queste e a tante altre domande, lasciamoci ispirare dalle immagini e dalle idee proposte da homify!

- Ogni giorno infatti, centinaia di esperti da tutto il mondo pubblicano su homify.it le loro soluzioni sui temi dell’abitare e del costruire. Non solo architetti e interior designer - come per esempio CON3STUDIO, che ha progettato l'affascinante living in questa foto - ma anche aziende, artigiani, artisti e professionisti nei settori più diversi: tante professionalità ed esperienze di alto livello, per aiutarci a rendere davvero unica la nostra casa.

- Possiamo fare una ricerca mirata per prodotto o per tipo di esperto, oppure curiosare semplicemente tra le migliaia di ambientazioni proposte, scegliendo lo stile che preferiamo. E in più, se proprio non riusciamo a trovare la soluzione che fa al caso nostro potremmo sempre pubblicare la nostra domanda sul forum: la community di homify è molto vasta e soprattutto molto attiva!