Una casa semplice ma ricca di sorprese!

In questa casa dominano l’attenzione per la composizione e il buon gusto. Grazie all’utilizzo di materiali semplici come il cemento combinato con la ceramica colorata, si è riusciti ad ottenere delle composizioni meravigliose per i pavimenti, che definiscono e impreziosiscono ciascuna delle aree dello spazio come la camera da letto e la cucina. Un'idea sicuramente dal carattere affascinante.