5 step per progettare una splendida terrazza a tetto !

In fase di programmazione della terrazza a tetto sarà bene porre un attento focus anche ai materiali da destinarsi alla costruzione. La scelta in questo senso è ampia. Il principale materiale da definire sarà certamente quello della pavimentazione, per la quale potremmo scegliere tra numerosissime soluzioni, tra cui quelle in cemento, in gres porcellanato, in cotto, in legno da esterni, in resina, a prato artificiale. Ognuna di queste diverse soluzioni garantisce vantaggi e svantaggi in termini prestazionali ed estetici, ma tutte garantiscono la necessaria tenuta e resistenza agli agenti atmosferici, alla pioggia e al vento.