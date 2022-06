Una meraviglia di casa.. tutta curve!

La Terra, così come gli altri pianeti, è rotonda, le onde degli oceani formano delle curve, i paesaggi naturali danno vita a un’infinità di forme organiche, mentre l'acqua dei fiumi si fa strada tra valli e montagne in letti sinuosi.

L’architetto brasiliano Aquiles Nícolas Kílaris per i suoi lavori si ispira proprio a queste forme che si verificano spontaneamente in natura, trapiantando la loro plasticità alle sue creazioni architettoniche. Casa Refugio da Mata è una di queste, dove le molteplici curve si susseguono languide mescolandosi talvolta con linee rette e definite. La casa non passa inosservata e si distingue per un'estetica piacevole e unica, che si integra perfettamente con l'ambiente circostante.