Un appartamento di 80 mq con sorpresa!

Anche all'interno vediamo che il materiale dominante è il legno. Un bellissimo parquet a doghe larghe riscalda gli spazi e vari elementi, come gli scalini e la parete dove si trova il camino, sono rivestiti in una splendida essenza lignea color miele. La parete del camino, che di per sé contribuisce a rendere l'ambiente familiare e accogliente, diventa così un tutt'uno con gli arredi – la scaffalatura e la scrivania. Insomma, lavorare qui non dev'essere affatto male!