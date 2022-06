Top 5 della settimana – Case nuove e barbecue

Il primo articolo che stiamo per presentarvi ci condurrà a Breslavia, la quarta città per popolazione dell’intera Polonia, ricca di storia e di interessanti aneddoti. Eppure, non è il centro storico il nostro obiettivo, bensì la pianura che si estende in periferia, dove troviamo un insieme di ville di recente costruzione dall’aspetto moderno e accattivante. Per vederla da vicino, consultata l'articolo completo!