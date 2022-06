Comprare Pergola in Giardino: 7 Consigli Pratici

La pergola è uno strano oggetto architettonico. Un po' edificio, un po' spazio aperto, intrattiene con le regole della costruzione lo stesso rapporto che stabilisce con i codici del paesaggio, facendoci parte di una sensazione sospesa, difficilmente comunicabile. Possiamo considerare una pergola un po' come una casa, priva di pareti e talvolta di tetto nella quale cercare comunque forma di riparo, che non sia però il riparo integrale dagli agenti atmosferici, ma il riparo suggerito dalla sua semplice presenza. Oppure possiamo considerare la pergola come un elemento “naturale”, alla stregua dell'intreccio dei rami degli alberi nel bosco, come un oggetto non appartenente all'arte tettonica della stratificazione ma a quella del puro paesaggio.

In ogni caso, la pergola rimane un oggetto in qualche modo a sé stante, che può essere approcciato seguendo le regole dell'artica arte del costruire, l'architettura, oppure quelle dalla landscape-arch. In entrambi i casi la pergola, a differenza di quanto accade nella maggioranza dei casi per la casa e per il paesaggio, è un elemento che possiamo pensare e realizzare su misura, cucito sull'impronta dei nostri bisogni e dei nostri desideri più complessi. Quella che può sembrare una forma di libertà, cosa che è infatti, rappresenta però anche un vincolo.

Acquistare e realizzare una pergola è un'impresa da compiere con attenzione se si vuole corrispondere a quei bisogni e a quei desideri che questo tipo di progetto promette di soddisfare a pieno. Occorre dunque soppesare con attenzione tutte le variabili dell'impresa: da quelle tecnologiche a quelle funzionali per non trascurare naturalmente le componenti estetiche. L'impresa sarà di non poco conto, ma alla fine della strada troveremo una pergola, la nostra pergola, pronta ad accoglierci tra le sue braccia.