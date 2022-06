6 Appartamenti Moderni da Non Perdere (tra 60 e 90 mq)

Con l'ultimo appartamento ci spingiamo oltre!

Come sarà la casa del futuro? Vivremo tutti in loft o in case prefabbricate? E gli appartamenti come cambieranno? Open space sì oppure no? L'appartamento moderno in questione ci svela qualche quesito con una disposizione degli ambienti che mette in discussione i concetti che ruotano attorno al vivere e all'abitare. Vediamo come è stato possibile: guarda l'articolo interno!