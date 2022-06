Fai Da Te: 6 imperdibili idee low budget per decorare

Stiamo organizzando una festa e vorremmo stupire i nostri ospiti con una decorazione davvero particolare? Potremmo prendere spunto da questa proposta e realizzare noi stessi originali festoni a onda come quello che vediamo in questa immagine, per decorare magari il tavolo del buffet. Ecco come procedere:

- Procuriamoci un rotolo di carta igienica, stacchiamo un primo pezzo lungo circa 1 metro e pieghiamolo su se stesso, quasi a formare un piccolo ventaglio.

- Fissiamo il ventaglio con un punto metallico e procediamo a realizzarne altri, fino a esaurire il rotolo.

- Una volta che avremo un po' di ventagli potremo assemblarli tra loro per realizzare le forme più diverse, secondo quanto ci suggerisce la nostra fantasia.

- Infine, procuriamoci degli acquerelli di diverse tonalità e divertiamoci a colorare il bordo superiore delle onde, come vediamo in questo esempio. Facciamo attenzione a dosare l'acqua per non rendere troppo liquido il colore e far sciogliere così la carta.

Ecco fatto, il nostro festone a onde è finalmente pronto: se ci piace l'idea potremo procurarci altri rotoli di carta igienica, per rivestire non solo il tavolo del buffet ma magari anche le porte e le finestre.