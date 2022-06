La casa come un libro aperto: 6 interior design da romanzo!

Una casa in stile Grande Gatsby non potrà che essere classica e sontuosa, dal forte carattere estetico e curata nel minimo dettaglio. L'attenzione per un parco sempre impeccabile, le stanze lussuose della villa padronale, lo sfarzo degli scintillanti complementi, sono elementi che spiccano nel racconto quanto nella possibile abitazione arredata in questo stile. I fiori e i cristalli non possono di certo mancare per favorire un'atmosfera prestigiosa e decò, come anche marmi e legni pregiati, ampi spazi aperti, tessuti provenzali e vetrate per filtrare la luce naturale e rendere più luminoso tutto l'ambiente. Le grandi metrature e i complementi d'arredo big size, come un comodo divano più posti o un set da cucina esterna per la convivialità open air, garantiscono alla casa la possibilità di ospitare amici e parenti e godere di momenti festosi in compagnia.