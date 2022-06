Idee per un vivere sano nella nostra casa

Facendo sport ci si muove, rimando fisicamente e mentalmente in forma, il che non è un segreto. Molti di noi però, vuoi la pigrizia cronica, vuoi lo stress dopo lunghe giornate di lavoro, fanno fatica ad andare nel parco o in palestra. Nessun problema, perché si può facilmente lavorare in casa propria. Per questo, non bisogna nemmeno impostare una palestra completa: fare la cyclette guardando la televisione è già un buon inizio, ammesso che la si utilizzi regolarmente.