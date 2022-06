Appartamento di 35 mq Che Sembra Molto più Grande e Offre un Comfort Incredibile

Questa accogliente casa nel cuore di Parigi, così meravigliosamente romantica, non poteva non avere il caminetto! In un luogo del genere è immancabile per completare l'atmosfera. La parete in cui è inserito, tra l'altro, è particolarmente gradevole dal punto di vista cromatico, con un'originale tonalità di blu avio, che completa in modo raffinato e insolito la palette formata da tutti gli altri elementi.