Come scegliere le porte scorrevoli giuste per casa tua

La scelta rispetto alla porta scorrevole singola o doppia dipenderà innanzitutto dallo spazio in cui la porta dovrà inserirsi, e quindi dall'ampiezza della parete che dovrà essere aperta e chiusa e dalla sua struttura architettonica.

In termini stilistici la scelta dovrà dipendere dal tipo di collegamento che si vuole instaurare tra gli ambienti. Se si cerca una compenetrazione tra gli spazi, una porta scorrevole doppia in vetro trasparente o in vetro satinato potrà, come vediamo, essere una buona soluzione.

Se invece l'intenzione è quella di generare una maggiore riservatezza degli ambienti si potrà optare per una porta singola in materiali come il legno, che garantiscono una maggiore separazione, in caso di chiusura della porta, tra ambienti differenti come quelli di soggiorno, sala da pranzo o cucina.