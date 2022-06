6 idee per migliorare la tua cucina a parete

La cucina a parete o cucina lineare è una delle soluzioni più comuni, usate ed efficaci per dare vita allo spazio della cucina della propria casa. Esigenze spaziali e funzionali trovano risposte in questo tipo di organizzazione che vede gli elementi fondamentali della cucina disposti in una configurazione compatta e razionale.

Come vedremo in questo Libro delle Idee, i principi a cui ispirarsi sono quelli della semplicità: rispettare e agevolare il naturale flusso delle operazioni di preparazione dovrà essere l'obiettivo principale, da tenere sempre presente nella disposizione degli elementi principali.

E quindi, il piano di lavoro idealmente dovrà trovarsi tra il lavandino e il piano cottura, così come sarà bene che il frigorifero stia lontano dai fuochi e la lavastoviglie in prossimità, se non sotto, il lavandino. Vedremo come, attraverso questi accorgimenti, sarà possibile migliorare o dare finalmente vita alla cucina lineare ideale.