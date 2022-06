Dai un nuovo volto alla tua casa con il corian!

Altro luogo di elezione per il Corian è la cucina. Creato per dare vita a piani cucina di inusuale resistenza, è diventato uno dei materiali più ricercati e all'avanguardia. Simile per resistenza alla pietra, il Corian garantisce prestazioni straordinarie per resistenza e durata.

Ma il suo uso è più limitato ai soli piani. Per versatilità e capacità di trasformazione il Corian è utilizzato anche per dare vita alle strutture dei complementi di arredo della cucina più complessi, come quelli che integrano piani di lavoro e cottura con pensili e ripiani, o come quelli delle isole e penisole cucina.

Come vediamo in questa immagine, infatti, il Corian può essere usato per dare vita alle strutture indipendenti e articolate delle isole cucina, assumendo con grande efficacia le forme dei progetti di design più diversi, e trasferendo all'intera struttura le sue straordinarie caratteristiche di resistenza all'usura e di durata.

Anche in termini estetici, il Corian si presta a molteplici variazioni grazie alla varietà e alla ricchezza delle soluzioni cromatiche che permette di adottare, che possono cambiare anche per le singole parti delle strutture a cui dà forma.