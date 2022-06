6 idee uniche per illuminare le scale!

L'illuminazione delle scale come quella degli ambienti della casa in generale, non può che beneficiare delle potenzialità e possibilità proprie delle moderne luci LED. Capaci di dare vita a vero e proprio sistema di disegni ottenuti con la luce.

La grande flessibilità d'uso delle luci LED, l'adattabilità a qualsiasi tipo di disegno e contesto architettonico, infatti, permettono una programmazione ricca della luce delle scale, in cui si alternino luci direzionali, come quelle dei faretti, con luci capaci di diffondersi dall'interno delle pareti stesse.

Come vediamo nel progetto proposto da Light and… , che ci mostra come i fari a soffitto possano alternarsi con grande efficacia, in termini scenografici, con quelle situate direttamente sotto il piano dei gradini e sulle pareti. Ne risulta una ricca tessitura che si integra in maniera organica alla struttura architettonica, esaltandone e valorizzandone le caratteristiche.