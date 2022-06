6 Brillanti Idee per Arredare una Cucina Stretta e Lunga

In una cucina stretta l'obiettivo, come detto, è quello di generare una moltiplicazione di profondità e prospettive. E per farlo non è possibile prescindere da uno sfruttamento massimale delle pareti verticali, da usare in tutto il loro sviluppo verticale.

Per farlo in maniera ottimale, e quindi utile a coniugare esigenze spaziali e funzionali, sarà necessario prevedere una moltiplicazione di ante e stipi che arrivi sino al soffitto senza diventare opprimente. Usare ante trasparenti, in vetro o plastica, più o meno, è un modo per farlo in maniera efficace.

La parete potrà essere usata totalmente senza che lo spazio risulti sovraccarico, ottenendo al contrario l'impressione che si apra su altrettante finestre, come a proiettarsi verso l'esterno.