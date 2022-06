7 lavori da fare assolutamente nel tuo bagno

Il bagno è per antonomasia lo spazio della casa dedicato ai sensi, al rapporto con il corpo e al rallentamento del tempo. I dati sensibili nel bagno diventano più importanti, così come il rapporto con i materiali, i colori e le finiture. Il cosiddetto CMF Design, acronimo che sta per Colors, Materials, Finishes, assume nel bagno un'importanza ancor più radicale rispetto ad altri ambienti della casa o ad altri settori con i quali si confronta abitualmente la pratica progettuale.

Non stupisce per esempio che i diversi elementi del bagno si rapportino in maniera espressiva e formale, oltre che naturalmente tecnologica con l'acqua. Le superfici del bagno appaiono infatti nella maggior parte dei casi lisce e levigate, come le rocce di una caverna scavate dall'acqua nel corso dei millenni, e ci spingono così a richiamare alla mente un immaginario più ancestrale della nostra idea di abitare. Allo stesso modo i colori e le finiture del bagno richiamano molto spesso l'immagine di elementi naturali, che fanno dell'ambiente più intimo e “interno” e chiuso della casa anche quello con più suggestioni e aperture concettuali verso un ideale paesaggio esterno.

Come procedere dunque nel momento in cui desideriamo modificare il bagno? La ricetta naturalmente non è una sola ma sono molte e possono anche essere variamente combinate tra loro. In ogni caso occorrerà procedere con delicatezza e sensibilità e trovare sempre il giusto equilibrio tra l'efficacia tecnologica delle soluzione prescelte e la loro profondità sul piano espressivo e perfino simbolico. Vediamo dunque più in dettaglio alcune soluzioni praticabili per migliorare radicalmente l'immagine del nostro bagno.