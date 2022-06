Case gemelle, stile inconfondibile!

La pietra a vista è stata utilizzata sia come rivestimento per le pareti esterne che come decorazione per quelle interne, come possiamo vedere dalla foto.

Una delle pareti del soggiorno è stata completamente rivestita di pietra, una scelta che regala carattere all'ambiente e mette in evidenza le scale che conducono al piano superiore.

Lì si trovano le camere da letto, una matrimoniale e due stanze dei bambini, con una terrazza in comune che affaccia sul patio interno.