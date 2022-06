Vero o falso: esiste davvero il bagno perfetto?

VERO e FALSO

Un bagno davvero bello e accogliente deve essere luminoso e arioso e perciò, in linea generale, essere dotato di un’ampia finestra, come l'esempio che possiamo ammirare in questa proposta. Ovviamente non sempre è possibile avere la finestra in bagno, anche se decisamente preferibile. In ogni caso, se questo proprio non fosse possibile, dovremo dotare il bagno di un sistema di ventilazione forzata che possa assicurare all'ambiente un adeguato ricambio d'aria.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che la normativa vigente, sia a livello nazionale che locale, impone vincoli molto severi per quanto riguarda l'illuminazione e l'aerazione naturale del bagno: per questo motivo, quindi, per la progettazione del nostro nuovo bagno sarà molto importante affidarsi ad un geometra o un architetto, in grado di consigliarci la soluzione più adatta per le nostre esigenze, tenendo conto naturalmente delle indicazioni prescritte dalla legge.