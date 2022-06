La terrazza, armonia tra interno ed esterno

Siamo al termine dell’estate e lo sappiamo, già siete toccati dalla nostalgia. Sarebbe meglio però, lasciare quest’ultima da parte, apprezzando gli ultimi sprazzi della bella stagione e pensando in maniera propositiva a qualcosa con cui rendere speciale, se non l’autunno -per chi non vive al sud- almeno la primavera. Ecco perché noi di homify abbiamo deciso di invitarvi oggi in terrazza, un luogo dove poter sperimentare tanto con l’arredo quanto con l’illuminazione, tra rigogliose piante da giardino e morbidi divani. Un’area concepita come collegamento tra il nostro piccolo mondo e quello esterno, atta a regalarci momenti di sana pigrizia e svago nel tempo libero, quando ci sentiamo troppo stanchi per spostarci chissà dove e sentiamo che non c’è nessun altro posto migliore di casa nostra in quel momento.