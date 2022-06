Come rinnovare il terrazzo: 6 consigli da seguire subito!

Quando si decide di rinnovare il proprio terrazzo, la prima cosa da fare – e forse anche la più semplice – è quella di rivedere la sua disposizione. L'obiettivo è quello di evitare l' accozzaglia , suddividendo l'ambiente in aree ben definite. Prendete spunto da questa realizzazione firmata PDV Studio di Progettazione: il lungo terrazzo dal pavimento in teak è suddiviso in due zone. Da un lato, la zona relax con i lettini all'ombra dell'ulivo secolare; dall'altro, la zona pranzo con le sue sedie. Se anche voi avete a disposizione uno spazio in grado di assolvere più funzioni, procedete così: create una zona per i pranzi e le cene, con tavolo, sedie e barbecue/cucina (non dimenticatevi un ombrellone per evitare l'insolazione!), e realizzate poi un'area dedicata al relax con chaise longue e/o divanetti.