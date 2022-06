Casa modulare di 96 mq: rivoluzione a basso costo

In genere, siamo portati a pensare che le case prefabbricate siano di pessima qualità o che abbiamo una cattiva concezione, il che probabilmente era vero in passato. Oggi però, i tempi sono cambiati e le case prefabbricate hanno acquisito la stessa credibilità di una casa costruita secondo le tecniche tradizionali. Grazie al progresso tecnologico e dei materiali, oggi queste case possiedono una certa qualità anche nel design, che si mostra molto pratico, funzionale ed eco sostenibile. Per non parlare dell’aspetto economico. Proprio non riuscite a cambiare idea q riguardo? Guardate un po’ questo progetto!

A tal proposito, vi presentiamo una casa sorprendente, costruita con un sistema modulare di Casas Natura. Questo procedimento permette di fissare i moduli l’uno al l’altro, così da ottenere diverse soluzioni mai a discapito della qualità. Da oggi non guarderete più le case prefabbricate con gli stessi occhi.. scommettiamo?