Come vivere e lavorare a casa

Si fa presto a dire: “casa”. Lo spazio abitato si è trasformato negli ultimi anni in maniera impressionante, mutando i codici genetici, rendendosi sempre più simile a una piattaforma multi livello sulla quale transitano e interagiscono tra di loro le attività più disparate. sicuramente la rivoluzione di maggiore entità che ha interessato la casa negli ultimi anni è stata la sua mutazione in luogo di lavoro, oltre che di vita.

La pratica del lavoro a distanza, già teorizzata negli anni Sessanta ha assunto una dimensione consolidata negli ultimi anni, grazie soprattutto alla diffusione e al potenziamento delle reti internet, dei computer portatili, di cellulari e smartphone. In senso più esteso si può dire che si è verificata una sorta di osmosi: mentre gli uffici veri e propri si trasformavano sempre più in luoghi accoglienti e confortevoli, simili a una “casa”, le abitazioni vere e proprie si facevano in misura crescente luoghi di lavoro, in maniera diversificata, più o meno accentuata.

Ecco allora che l'open space, tipologia di spazio che – non va dimenticato – ha un'origine legata proprio ai luoghi di lavoro, ha assunto nella casa contemporanea una valenza nuova e più compiuta. Gli ambienti fluidamente interrelati gli uni con gli altri sono diventati la conformazione ideale per ospitare forme di lavoro estemporanee, accoglibili in una quota di spazio limitato. Questa nuova condizione comporta però la necessità di darsi delle regole, a metà strada tra il buon senso e l'approccio progettuale, per far sì che la convivenze delle inedite due anime della casa possa risultare il più efficace e costruttiva possibile. Proviamo a vederle un po' più in dettaglio.